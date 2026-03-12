<p>Am 21. März 2026 beginnt die erste der zwei Frühlingshäckselaktionen für Gartenabfälle des Recyclinghofes. Sie dauert bis zum 29. März 2026.<\/p><p>Sie können Ihre Gartenabfälle, Baum- und Strauchschnitt, Laub und Blumenreste zu den untenstehenden Sammelstellen bringen, wo sie von den Mitarbeitern des Recyclinghofes eingesammelt werden. Die zweite Häckselaktion im Frühling findet vom 25. April bis zum 3. Mai statt. <\/p><p>Dies die Sammelstellen:<\/p><ul><li>Bruneck: Goethestraße (Parkplatz), Peter-Anich-Siedlung (Nähe Wertstoffinsel), Josef-Ferrari-Straße (Nähe Wertstoffinsel), Tennisweg (bei der Citybushaltestelle vor der Tennishalle), Alpinistraße\/Paternsteig (Parkplatz)<\/li><li>Aufhofen: Nähe Feuerwehrhalle<\/li><li>Dietenheim: gegenüber der Feuerwehrhalle und in der Dietenheimer Straße (Nähe Wertstoffinsel)<\/li><li>Reischach: Am Anger\/Schützenstraße, Harrasserstraße<\/li><li>St. Georgen: Nähe Vereinshaus, Kreuzung Ahrntaler Straße (Parkplatz bei Bar Zinta Richtung Ahr), Kehlburgweg (Wertstoffinsel)<\/li><li>Stegen: Parkplatz gegenüber der Feuerwehrhalle, Marco-Polo-Straße (Nähe Spielplatz)<\/li><\/ul><p>Weitere Informationen erteilen die Mitarbeiter des Recyclinghofes unter <a href="tel:+390474555629">+39 0474 555629<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225789521-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>