<p>Kürzlich traf sich Bürgermeister Bruno Wolf im Rathaus mit dem neuen Bezirkskommandanten der Carabinieri von Bruneck, Matteo Colagrossi.<\/p><p>Colagrossi ist Jurist mit einer Zusatzausbildung im Bereich Cybersicherheit. Bürgermeister Bruno Wolf hob beim ersten Treffen die stets gute Zusammenarbeit zwischen den Carabinieri und der Stadtgemeinde hervor, die für die Sicherheit der Stadt unerlässlich ist.<\/p><p>Er wünschte Colagrossi viel Erfolg in seinem neuen Einsatzgebiet. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1568633&mode=T&width=640&height=480&t=1792491954" class="fr-fil fr-dib width66" alt="von links: Antonio Nido, Bruno Wolf, Matteo Colagrossi" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: Antonio Nido, Bruno Wolf, Matteo Colagrossi<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225830364-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>