<p>„Als Eltern wird man nicht geboren, zu Eltern wird man im Laufe der Zeit!“ Dazu gehören unterschiedliche Phasen, die gemeistert werden müssen. Die damit verbunden Schwierigkeiten und Konflikte in der Partnerschaft, Familie und mit den Kindern sind alltäglich und herausfordernd.<\/p><p>Es gibt viele Themen und Bereiche, welche für Kinder und Eltern schwierig, konfliktreich und überfordernd sein können: Medienkonsum, Grenzen setzten, Schulverweigerung, Mobbing, Umgang mit Enttäuschungen, Sexuelle Bildung, Trennung, und viele mehr.<br>Um Eltern in der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen, gibt es in der Bezirksgemeinschaft Pustertal den neuen Dienst „Puschtra FamilyCompass“.<\/p><p>„Wie lernt unser Sohn Regeln und Grenzen einzuhalten?“<br>„Mein Kind ist mir fremd, seit es in dieser Clique ist. Wie finde ich Zugang?“<br>„Unser Kind lügt uns an. Wie sollen wir damit umgehen?“<br>„Unsere Tochter hat nicht wirklich Freunde und will auch nicht mehr in die Schule gehen. Was sollen wir tun?“<\/p><p>Die Pädagoginnen und Pädagogen suchen gemeinsam mit den Menschen, die sich an sie wenden, gezielte und individuelle Lösungen - wertschätzend und respektvoll. Die Beratung ist persönlich, vertraulich und kostenfrei.<\/p><p>Die Erziehungsberatung „Puschtra FamilyCompass“ ist erreichbar unter:<br>Puschtra FamilyCompass Bruneck, Paternsteig 3, 39031 Bruneck, <a href="tel:+393664272986">+39 366 4272986<\/a>, <a data-fr-linked="true" href="mailto:familycompass.bruneck@bzgpust.it">familycompass.bruneck@bzgpust.it<\/a><br>Puschtra FamilyCompass Taufers, Hugo-von-Taufers-Straße 19, 39032 Sand in Taufers, <a href="tel:+390474686234">+39 0474 686234<\/a>, <a data-fr-linked="true" href="mailto:familycompass.taufers@bzgpust.it">familycompass.taufers@bzgpust.it<\/a><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225783841-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>