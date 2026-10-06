<p>Der Sozialsprengel Bruneck sucht engagierte und zuverlässige Menschen, die das Team "Essen auf Rädern" unterstützen.<\/p><p>Wer mitarbeitet bringt nicht nur Mahlzeiten, sondern auch ein freundliches Lächeln und ein paar nette Worte zu älteren oder hilfsbedürftigen Menschen nach Hause - eine sinnvolle Aufgabe, bei der die Hilfe direkt ankommt.<\/p><p>Wer eine Woche im Monat am Vormittag Zeit hat und sich engagieren möchte, melde sich bitte beim <\/p><p>Sozialsprengel Bruneck<br>Ambulanter Betreuungsdienst<br>Tel <a href="tel:+390474554128">+39 0474 554128<\/a> <\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225827479-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>