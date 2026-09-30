<p>Der Seniorengemeinderat und die Stadtgemeinde Bruneck laden alle Seniorinnen und Senioren der Gemeinde Bruneck zum FEST DER GROßELTERN am Samstag, 3. Oktober 2026 ins Veranstaltungszentrum NOBIS ein.<\/p><p>Das Fest beginnt um 15:00 Uhr. Es singen und spielen der Coro Plur…incanto unter der Leitung von Marcello Murtas sowie die Ragau Geigenmusig der Musikschule Bruneck unter der Leitung von Erich Feichter.<\/p><p>Der Seniorengemeinderat und die Stadtgemeinde Bruneck freuen sich über eine rege Teilnahme!<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225826762-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>