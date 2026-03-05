<p>Bis zum 30. April 2026 präsentiert Arnold Brunner im Rathaus Bruneck eine Auswahl seiner Fotografien. Die Ausstellung kann von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 12.30 und von 15.00 bis 16.30 Uhr besucht werden, am Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr.<\/p><p>Arnold Brunner aus Reischach ist Fotograf und aktives Mitglied im „Fotoclub Bruneck“, im „Fotoclub Südtirol – Sichtweise“ sowie im „Fotoclub Lienz“. Nach seinem Abschluss als geprüfter Fotodesigner entschied er sich 2015 sich vollständig seiner Leidenschaft Fotografie zu widmen und diesen Weg hauptberuflich einzuschlagen. Seitdem hat er zahlreiche Projekte umgesetzt, die seine außergewöhnliche kreative Bandbreite eindrucksvoll widerspiegeln.<br>Im Rathaus Bruneck zeigt Arnold Brunner ausdrucksstarke Schwarz-Weiß-Streetfotografien mit Motiven rund um das Rathaus und das Schloss Bruneck. Vertraute Ansichten erscheinen dabei in einem neuen Licht und eröffnen dem Betrachter ungewohnte Perspektiven.<\/p><p>Informationen und Kontakt: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.arnoldbrunner.com\/">https:\/\/www.arnoldbrunner.com\/<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225788197-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>