<p>1987 wurde sie gegründet und gehört mittlerweile zu den ältesten und aktivsten Fotovereinen des Pustertal, die Fotogruppe Gais, die bis zum 13. November 2026 im Rathaus ihres Nachbarortes Bruneck Fotos unter den Titel „schian hobns mir no“ ausstellt.<\/p><p>Zu sehen sind die Schönheit und Zerbrechlichkeit der Natur, welche die Mitglieder der Fotogruppe mit wachem Blick und großer Leidenschaft festgehalten haben. <br>Die Ausstellung kann auf den drei Stockwerken des Rathauses von Montag bis Freitag jeweils von 08:30 bis 12:30 Uhr besichtigt werden. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225823191-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>