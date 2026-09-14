<p>Die Fraktionsverwaltung der Fraktion Bruneck Ort beabsichtigt den Verkauf von Brennholz an interessierte Nutzungsberechtigte (EinwohnerInnen der Fraktion Bruneck Ort) für den Eigengebrauch. Aufgrund des geringen Bestandes kann pro Person bzw. Familie maximal ein Raummeter bestellt werden.<\/p><p>Das Brennholz wird in drei Varianten angeboten:<br>1. Gemischtes (verschiedene Laub- und Nadelhölzer), bereits gespaltenes Brennholz (Scheitholz) der Länge von ca. 30 cm zu einem Preis von 40,00 Euro (+ 10 % MwSt.) pro Raummeter (geworfen)<br>2. Gemischtes (verschiedene Laub- und Nadelhölzer), bereits gespaltenes Brennholz (Scheitholz) der Länge von ca. 30 cm zu einem Preis von 50,00 Euro (+ 10 % MwSt.) pro Raummeter (gestockt)<br>3. Gemischte Nadelholzstämme der Länge von ca. 1 m zum Preis von 30,00 Euro pro Raummeter (+ 10 % MwSt.)<\/p><p>Das Brennholz ist beim Lagerplatz „Schießstand“ gelagert und kann ab 1. Oktober 2026 abgeholt werden. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben. Die Organisation, die Kosten und die Haftung für den Abtransport übernimmt die jeweilige Käuferin bzw. der jeweilige Käufer. Die Käuferin bzw. der Käufer stapelt das Holz in den Kofferraum oder Anhänger. Es wird das effektive Volumen gemessen und anschließend eine Rechnung ausgestellt.<\/p><p>Interessierte teilen bitte innerhalb <strong>Freitag, 25. September 2026<\/strong> die folgende Daten mit: Name, Adresse, Steuernummer, bevorzugtes Brennholz per E-Mail an <a data-fr-linked="true" href="mailto:maximilian.gartner.bruneckort@fraktion.it">maximilian.gartner.bruneckort@fraktion.it<\/a> oder als WhatsApp-Nachricht an <a href="tel:+393792358940">+39 379 2358940<\/a>.<\/p><p>Die Interessensbekundung gilt als verbindlich.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225823809-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>