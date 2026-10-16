<p>Die Bürgerinnen und Bürger können ihre Kandidatur bis einschließlich Montag, 9. November im Wahlamt der Stadtgemeinde oder über folgende E-Mail-Adressen einreichen:<\/p><p><a data-fr-linked="true" href="mailto:wahlamt@gemeinde.bruneck.bz.it">wahlamt@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a><\/p><p><a data-fr-linked="true" href="mailto:bevoelkerungsdienst@gemeinde.bruneck.bz.it">bevoelkerungsdienst@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a><\/p><p>Anschließend wird die Liste der Kandidaten und Kandidatinnen an der Amtstafel der Stadtgemeinde und den Amtstafeln der Fraktionen veröffentlicht. Diese Liste ist eine unverbindlich, denn jede Bürgerin und jeder Bürger, der\/die in die Wählerlisten der Gemeinde eingetragen und in der jeweiligen Fraktion ansässig ist, ist wählbar.<\/p><p>Das Wahlamt ist zu folgenden Öffnungszeiten erreichbar: von Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr, Tel. <a href="tel:+390474545279">+39 0474 545279<\/a>, <a href="tel:+390474545277">+39 0474 545277<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225829995-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>