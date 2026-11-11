<p>Diesen Sonntag, 15. November 2026 werden die Verwaltungskomitees der sechs Brunecker Fraktionen neu gewählt. Es werden in jeder Fraktion die fünf Mitglieder des Verwaltungskomitees gewählt, die anschließend fünf Jahre lang im Amt bleiben.<br><br>Hier finden Sie die Kandidatenlisten:<br><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1571884&t=1794389696" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Fraktion Bruneck<\/a><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1571887&t=1794389696" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Fraktion St. Georgen<\/a><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1571886&t=1794389696" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Fraktion Reischach<\/a><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1571888&t=1794389697" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Fraktion Stegen<\/a><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1571885&t=1794389696" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Fraktion Dietenheim<\/a><br><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getDocument.ashx?fileid=1571883&t=1794389695" class="fr-file fal fa-file-pdf jsFileTypePDF">Fraktion Aufhofen<\/a><br><br>Diese Kandidatenliste ist eine unverbindliche Auflistung. Jede Bürgerin und jeder Bürger, die\/der in die Wählerlisten der Gemeinde eingetragen und in der Fraktion ansässig ist, ist wählbar.<br>Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger, die in der Fraktion ansässig und in den Wählerlisten eingetragen sind.<br>Jede Wählerin und jeder Wähler kann bis zu zwei Vorzugsstimmen abgeben. Es müssen Vor- und Zuname angegeben werden, um die Vorzugsstimme eindeutig zuordnen zu können. Um bei Namensgleichheit die Stimme eindeutig zuteilen zu können, sollte der Hofname oder die Angabe Vater\/Mutter oder Sohn\/Tochter von...., hinzugefügt werden. Als gewählt gelten jene fünf Personen, welche die meisten Stimmen erlangt haben.<\/p><p>Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis zur Wahl.<br><br>Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet und sind die folgenden:<\/p><ul><li>Fraktion Bruneck: Alte Turnhalle, Rathausplatz<\/li><li>Fraktion St. Georgen: Pfarrwidum<\/li><li>Fraktion Reischach: Haus am Anger<\/li><li>Fraktion Stegen: Grundschule – Klassenraum im Erdgeschoss<\/li><li>Fraktion Dietenheim: Kita<\/li><li>Fraktion Aufhofen: Vereinshaus, großer Saal im ersten Stock<\/li><\/ul><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225833256-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>