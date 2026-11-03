<p>Die Wählerlisten zu den Fraktionswahlen, die am 15. November stattfinden, liegen ab Donnerstag, 5. November 2026, zur Einsicht im Wahlamt der Gemeinde auf.<\/p><p>Die Einsichtnahme ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses möglich (Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:30 Uhr). Am Wahltag liegen die Wählerlisten in den Wahllokalen auf. Bei Fragen zu den Wählerlisten können sich Bürger und Bürgerinnen auch telefonisch an das Wahlamt wenden: <a href="tel:+390474545279">+39 0474 545279<\/a> oder <a href="tel:+390474545277">+39 0474 545277<\/a>.<\/p><p>Die Kandidatenlisten werden nächste Woche veröffentlicht. Kandidaturen können noch bis Montag, 9. November im Wahlamt der Stadtgemeinde Bruneck abgegeben werden.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225831933-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>