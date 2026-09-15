<p>Das Freibad Bruneck blickt auf eine äußerst erfolgreiche Sommersaison zurück. In den drei Öffnungsmonaten von Juni bis August wurden insgesamt 41.121 Besucherinnen und Besucher gezählt. Damit verzeichnet das Freibad eine Rekordsaison.<\/p><p>Der Sommer zeigte sich heuer von seiner besonders heißen Seite: Fünf Hitzewellen und anhaltend hochsommerliche Temperaturen sorgten für ideale Bedingungen für einen Besuch im Freibad. Entsprechend groß war der Zuspruch während der gesamten Saison. Auch die hoi!CARD wurde stark genutzt: Insgesamt 9.551 Eintritte erfolgten über die neue Vorteilskarte.<br>„Die Zahlen sprechen für sich: Das Freibad Bruneck erfreut sich großer Beliebtheit, vor allem bei einheimischen Familien. Mehr als 41.000 Besucherinnen und Besucher in nur drei Monaten sind ein starkes Ergebnis und zeigen, welchen Stellenwert das Freibad als Freizeit- und Erholungseinrichtung für Bruneck und das gesamte Einzugsgebiet hat. Als Führungsgesellschaft BRUNECK AKTIV sind wir bemüht, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Deshalb investieren wir auch weiterhin in die Qualität und Attraktivität unserer Anlagen“, betont der Präsident der BRUENCK AKTIV, Alfred Valentin.<br>Der große Ansturm auf die Anlage erfordert eine gute Organisation und einen verlässlichen Ablauf im täglichen Betrieb. „Eine erfolgreiche Saison wie diese ist nur durch den gemeinsamen Einsatz des gesamten Teams möglich. Ein besonderer Dank gilt daher unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr großes Engagement über die gesamte Saison hinweg. Unter der operativen Leitung von Luca Rizzardi hat das Team dafür gesorgt, dass der Badebetrieb auch an besonders besucherstarken Tagen stets reibungslos funktioniert hat“, resümiert Betriebsleiter Florian Lahner.<\/p><p>Nach diesem Rekordsommer fällt der Blick bereits mit Vorfreude auf das kommende Jahr. Die erfolgreiche Saison ist Ansporn, die Qualität des Angebotes weiterzuentwickeln und auch im nächsten Sommer wieder beste Voraussetzungen für erholsame und unbeschwerte Badetage in Bruneck zu schaffen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225824030-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>