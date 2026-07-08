<p>Das Public Viewing und Musik-Erlebnis im Pustertal: nirgends ist Fußball-ucken und Mitfiebern ansteckender und leidenschaftlicher als im UFO.<\/p><p>Unter dem Motto „Fußball auf unsere Art und Weise“ werden im Saal und in der UFO-Arena vom 9. bis 19. Juli die Fußballspiele der Weltmeisterschaft übertragen. Damit bietet das UFO auch heuer ab dem Viertelfinale den schönsten und bestbesuchten Public-Viewing-Platz in Südtirol.<\/p><p>Alle zwei Jahre, ob bei der WM oder EM, bricht im UFO das Fußballfieber aus und zahlreiche Fans schauen sich in einer angenehmen sportlichen und zugleich lässigen Atmosphäre gemeinsam die Spiele an. Seit einigen Wochen wurde daher immer wieder der Wunsch geäußert, wieder die WM-Spiele zu übertragen. Da ließ man sich nicht lange bitten: Das Jugend- und Kulturzentrum UFO präsentiert die Fußballspiele im UFO ab dem Viertelfinale auf zwei Großleinwänden. Heuer gibt es zudem ein neues Projekt. Gemeinsam mit dem jungen Kollektiv Nova wird bei der „Aperitivo & After-Game-Party“ das Public Viewing Erlebnis mit Musik verbunden. Die Dj-Sets starten an den Spieltagen bereits 120 Minuten vor dem Anpfiff und nach den Spielübertragungen wird mit den Brunecker DJs Solestic und Fury&Hopex u.a. weitergetanzt. Weiters findet am spielfreien 16. Juli das Open-Air-Kino mit dem Film „Der ganz große Traum“ statt. Ein Lehrer, dargestellt durch Daniel Brühl, will im Jahr 1874 seine Schüler für Englisch begeistern, greift zu ungewöhnlichen Mitteln und bringt ihnen einen seltsamen Sport nahe, den er aus England kennt: Fußball.<\/p><p>Bürgermeister und Sportstadtrat Bruno Wolf ist vom Vorhaben begeistert: „Die Fanmeile wird Bruneck in ein Fußballfest verwandeln. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel Herzblut in die Organisation fließt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit den vielen Fans die Emotionen dieses Turniers mitzuerleben. Mein Dank gilt dem UFO und Nova für ihren Einsatz. Uns stehen spannende Spiele und Musikabende in toller Atmosphäre bevor.“<\/p><p>Für Unterhaltung ist auch vor dem UFO gesorgt, wo man sich mit Freunden bei einem Beach-Soccer-Spiel unterhalten kann. Jeder kann also selbst aktiv werden. Wer entspannen will, hat dazu auf einem der zahlreichen Liegestühle eine entsprechende Möglichkeit. Und für den Hunger und Durst zwischendurch gibt es im Café ein passendes Angebot. „Fairness und gemeinsamer Spaß mit Fußball und cooler Musik stehen im Vordergrund, wenn die BesucherInnen und Fans ins UFO kommen“, so der Leiter des Jugend- und Kulturzentrums, Gunther Niedermair, und die Organisatoren von Nova.<\/p><p>Das UFO ist an allen Spieltagen 120 Minuten vor dem Anpfiff geöffnet.<\/p><p>Das „Public-Viewing & Music“ findet bei freiem Eintritt statt. Das ist möglich durch die freundliche Unterstützung der Stadtgemeinde Bruneck, der Stadtwerke Bruneck und zahlreicher Sponsoren. <\/p><p>Weitere Infos: <a data-fr-linked="true" href="\/\/www.ufobruneck.it">www.ufobruneck.it<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225811419-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>