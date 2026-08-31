<p>Interessierten Bürgerinnen und Bürgern wird die Möglichkeit geboten, einen Blick hinter die Kulissen der Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder des Ambulanten Betreuungsdienstes zu werfen. Im Rahmen eines Gasttages kann für einige Stunden oder einen ganzen Tag aktiv mitgearbeitet werden.<\/p><p>Ziel dieser Initiative ist es, einen authentischen und realitätsnahen Einblick in die Arbeit der Dienste und Einrichtungen zu vermitteln und das Verständnis für deren wichtige Aufgaben zu fördern.<\/p><p>Anmeldungen und Infos unter:<br>E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:freiwillige@bzgpust.it">freiwillige@bzgpust.it<\/a><br>Telefon: <a href="tel:+390474412948">+39 0474 412948<\/a><\/p><p>Hier finden Sie detaillierte Informationen: <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/datei.aspx?detailonr=225818216-2414&sprache=1" title="Gasttag" data-detailonr="225818216">Gasttag<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225818224-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>