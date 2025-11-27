<p>Bekanntlich beendet die Caritas im heurigen Jahr nach über 50 Jahren die Gebrauchtkleidersammlung. Viele fragen sich deshalb: Wohin nun mit den Gebrauchtkleidern?<\/p><p>Die Stadtgemeinde Bruneck geht dafür mit der Bezirksgemeinschaft Pustertal einen gemeinsamen Weg und kann somit die Gebrauchtkleidersammlung wie bisher gewährleisten. „Die gebrauchten Kleider können nach wie vor im Recyclinghof in die entsprechenden Container gegeben werden. Wir appellieren an die Bevölkerung, ausschließlich saubere Gebrauchtkleider und gut erhaltene Schuhe abzugeben, damit eine effiziente Wiederverwertung möglich ist“, sagt der zuständige Stadtrat Daniel Schönhuber. Die Schuhe sollten zusammengebunden abgegeben werden. Außerdem könnten auch saubere Stoffreste in den Containern für Altkleider entsorgt werden.<br>Die neue Form der Gebrauchtkleidersammlung bringt selbstverständlich Kosten mit sich. Trotzdem erhöhen sich die Müllgebühren für die Bürgerinnen und Bürger nicht.<\/p><p>In Bruneck gibt es auch andere Möglichkeiten, gebrauchten Kleidungsstücken ein zweites Leben zu schenken. Die Kleiderkammer des Vinzenzvereins Bruneck in der Mühlgasse 2 sammelt gut erhaltene Bekleidung und gibt sie an Bedürftige weiter. Sie ist jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat von 14:30 bis 16:30 Uhr geöffnet. Eine weitere Anlaufstelle ist der Offene Kleiderschrank im GEDI-Center in der Rienzfeldstraße 30\/A, der mittwochs von 14:00 bis 17:00 Uhr, donnerstags von 09:00 bis 11:00 Uhr und jeden letzten Samstag im Monat durchgehend von 09:30 bis 17:00 Uhr geöffnet ist.<\/p><p>Und selbstverständlich können wir alle auch mit einem bewussten Konsumverhalten dazu beitragen, dass die Gebrauchtkleiderberge nicht weiter ansteigen und eine effiziente Wiederverwertung noch möglich ist. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225775889-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>