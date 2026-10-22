<p>Auf dem Brunecker Gemeindegebiet stehen Wertstoffinseln für die Entsorgung von Papier, Glas und Metall. Das ist nicht neu, denn diesen Dienst für die Bürgerinnen und Bürger gibt es bereits seit Jahrzehnten. Leider auch nicht neu ist die Tatsache, dass die Wertstoffinseln für die illegale Entsorgung von Hausmüll missbraucht werden.<\/p><p>„Illegal entsorgter Müll ist ein grundsätzliches Problem. An den Wertstoffinseln nimmt das Phänomen aber ständig zu und deshalb müssen wir handeln und respektloses Verhalten ahnden“, sagt Stadtrat Daniel Schönhuber. Dafür müssen die Wertstoffinseln flächendeckend videoüberwacht werden. <br>Der Gemeindeausschuss hat im Oktober 2026 den Ankauf von Kameras beschlossen, um die VerursacherInnen zu identifizieren und zu sanktionieren, denn das Zurücklassen eines Hausmüllsackls an einer Wertstoffinsel ist kein Kavaliersdelikt ist. Die Beseitigung der illegalen Müllablagerungen bringt Arbeitsaufwand und Kosten mit sich, die im Umkehrschluss alle Bürgerinnen und Bürger tragen. Mit der gezielten Videoüberwachung will die Stadtgemeinde Bruneck nun das Problem in den Griff bekommen. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225830742-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>