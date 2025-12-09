<p>Die roten Streifen auf den Gesichtern der HCP-Spieler am Mittwoch, 3. Dezember 2025 beim Spiel gegen Klagenfurt waren ein klares Statement gegen jegliche Form von Gewalt an Frauen.<\/p><p>„Gewalt hat keinen Platz – weder im Sport noch in unserer Gesellschaft. Dies gilt an jedem der einzelnen 365 Tage des Jahres“, dies die Botschaft des HC Pustertal, der die Stadträtin für Chancengleichheit Stefanie Peintner für das Match am 3. Dezember zum Puck-Drop eingeladen hatte.<br>Einen Platz in der Eissportanlage Intercable ARENA fand auch die Initiative des Club Soroptimist Pustertal: Orange the world, lautet der Slogan der UN-Kampagne, den die Soroptimistinnen alljährlich in Bruneck sichtbar machen. Er ist während der Spiele des HCP auf dem Videowürfel in der ARENA zu sehen, wobei Orange als positive Farbe symbolisch für eine gewaltfreie Zukunft steht. Noch bis zum 10. Dezember orange beleuchtet sind auch öffentliche Gebäude, wie Schloss Bruneck und der NOI Techpark, ebenfalls eine Initiative des Club Soroptimist.<\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1523273&mode=T&width=640&height=480&t=1765282347" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Orange beleuchteter NOI Techpark" title="" data-lightbox="true"><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1523276&mode=T&width=640&height=480&t=1765282417" class="fr-fil fr-dib width50" alt="Orange the World auf dem Videowürfel in der Intercable ARENA" title="" data-lightbox="true"><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225776987-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>