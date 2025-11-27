<p>Am Donnerstag, 20. November 2025 war der Präsident des Südtiroler Gemeindenverbandes, Dominik Oberstaller wegen eines Anliegens in Bruneck, bei dem großer Nachholbedarf besteht und für das sich eine Arbeitsgruppe der Stadtgemeinde Bruneck ganz besonders einsetzt: die längst fälligen Gehaltsanpassungen.<\/p><p>Gemeinsam mit Bürgermeister Bruno Wolf erläuterten Personalleiter Aldo Santo, Amtsdirektorin Sonja Hartner (Stadtbibliothek Bruneck) und Amtsdirektor Hannes Oberhammer (Öffentliche Arbeiten) die Problematik. Die in November anstehenden Inflationsanpassungen sind weit entfernt von einer realen Gehaltserhöhung, zumal sich bei den Gehältern der öffentlich Bediensteten seit über 15 Jahren nichts bis wenig getan hat.<\/p><p>Dominik Oberstaller bestätigte, dass ihm selbst als Präsident des Gemeindenverbandes sowie allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern die Problematik bewusst sei und dass alle selbstverständlich hinter der Forderung der Gehaltsanpassung stünden. Der Handlungsspielraum des Gemeindenverbandes sei hier allerdings nicht allzu groß, schränkte Oberstaller ein. Die Inflationsanpassung der Gehälter erfolge nämlich nicht auf der Ebene von Bereichsverträgen. Sehr wohl könne sich der Gemeindenverband aber in den Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften dafür einsetzen, dass Zulagen angepasst und erhöht werden. In diesem Zusammenhang betonten Sonja Hartner, Hannes Oberhammer und Aldo Santo jedoch, dass die reine Anpassung der Zulagen kein Allheilmittel sei, da sie nicht alle Berufsbilder betreffe und appellierten an Oberstaller sich dafür stark zu machen, dass das Grundgehalt insgesamt und für alle angehoben wird. <\/p><p>„Um als öffentliche Verwaltung weiterhin bestehen und die Dienste für unsere Bürgerinnen und Bürger gewährleisten zu können, müssen wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine leistungsgerechte Entlohnung bieten. Dafür werden wir alle möglichen Maßnahmen ergreifen“, betonte Bürgermeister Bruno Wolf. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width50"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1522260&mode=T&width=640&height=480&t=1764256904" class="fr-fil fr-dib width50" alt="von links: Dominik Oberstaller, Bürgermeister Bruno Wolf, Aldo Santo, Sonja Hartner, Hannes Oberhammer" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">von links: Dominik Oberstaller, Bruno Wolf, Aldo Santo, Sonja Hartner, Hannes Oberhammer<\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225775904-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>