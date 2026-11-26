<p>Er war jahrelang immer wieder Gegenstand großer Kritik, der ehemalige „weiße Platz“, sprich der Schulhof zwischen der WFO und dem Real- und Sprachengymnasium in der Bruneck Schulzone. Nun ist er nach den Kriterien der Biodiversität umgestaltet worden, im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem Land und der Gemeinde.<\/p><p>Bürgermeister Bruno Wolf hat sich kürzlich mit Landesrat Christian Bianchi und dem Direktor des Ressorts Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster, Daniel Bedin ein Bild von der gelungenen Umgestaltung gemacht und bei dieser Gelegenheit auch über künftige gemeinsame Projekte gesprochen. Mit dabei waren auch Gernot Nicolussi-Leck vom Amt Öffentliche Arbeiten der Stadtgemeinde und der Leiter des Stadtbauhofes Matthias Pallua.<\/p><p>Der stark blendende weiße und defekte Bodenbelag des Schulhofes wurde komplett entfernt und die Oberfläche insgesamt durchlässiger gemacht. Das Wasser kann vor Ort direkt in zwei bepflanzten Inseln versickern. Somit wird das Kanalsystem nicht überbelastet. Neue Sitzflächen wurden geschaffen und der restliche Platz wurde asphaltiert, um die Schneeräumung und Pflege zu erleichtern. Außerdem wurde der Bereich mit 400 überdachten Radabstellplätzen ausgestattet. Die Planung, Bauleitung und Sicherheitskoordination erfolgten über die Gemeindeverwaltung. Die Umgestaltungsarbeiten wurden vom Land finanziert. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225835384-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>