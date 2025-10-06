<p>Mit Beginn des Schuljahres 2026\/2027 wird den Kindern der Regelklassen und Montessorigruppen der deutschsprachigen Grundschulen des Gemeindegebietes an bis zu vier Schultagen ein warmes, ausgewogenes Mittagessen in den jeweiligen Schulen angeboten.<\/p><p>Wie vom Gemeindeausschuss angekündigt, hat die Umsetzung des erweiterten Mittagstisches absolute Priorität im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für die MitarbeiterInnen und Mitarbeiter der Stadtgemeinde Bruneck ist sie mit einem großen organisatorischen Aufwand verbunden, da es gilt Räumlichkeiten umzustrukturieren, Personal einzustellen, den Lebensmitteleinkauf zu planen und Freiwillige für die Aufsicht der Kinder zu finden. Deshalb ist es notwendig, dass die Eltern ihre Kinder bereits jetzt – innerhalb 20. Oktober 2025 - verpflichtend für eine der vier Formen des Mittagstischs im kommenden Schuljahr anmelden. Die entsprechenden Formulare stehen im digitalen Register zur Verfügung bzw. werden für einzuschulende Kinder in den Kindergärten verteilt.<\/p><p>Die Eltern können zwischen vier Möglichkeiten wählen:<\/p><p><strong>Möglichkeit 1: <\/strong>Dienstag ganzjährig unabhängig vom Nachmittagsunterricht. Dafür wird ein Fixpreis von 148,50 Euro für das gesamte Schuljahr berechnet, der 2027 in Rechnung gestellt wird.<\/p><p><strong>Möglichkeit 2:<\/strong> für ErstklässlerInnen (so wie bisher): Mensa nur am Dienstag ab dem 2. Semester aufgrund des verpflichtenden Nachmittagsunterrichts. Dafür wird ein Fixpreis von 76,50 Euro berechnet, der 2027 in Rechnung gestellt wird.<\/p><p><strong>Möglichkeit 3:<\/strong> Dienstag und Donnerstag unabhängig vom Nachmittagsunterricht. Dafür wird ein Fixpreis von 297 Euro berechnet, der 2027 in Rechnung gestellt wird. <\/p><p><strong>Möglichkeit 4:<\/strong> Mensa an vier Tagen pro Woche (Montag bis Donnerstag) unabhängig vom Nachmittagsunterricht. Dafür wird ein Fixpreis von 594 Euro berechnet. Innerhalb 20. Oktober 2025 ist eine Akontozahlung von 225 Euro zu leisten. Der Restbetrag wird 2027 in Rechnung gestellt<\/p><p>Ausflüge und schulfreie Tage sind in den jeweiligen Beträgen bereits pauschal berücksichtigt worden.<\/p><p>Für das erweiterte Mittagstischangebot braucht es selbstverständlich auch Aufsichtspersonen. „Wir sind auf Freiwillige, sprich Eltern, Verwandte, Bekannte der Kinder angewiesen, welche die Kinder während des Mittagstisches beaufsichtigen, denn nur bei genügend Freiwilligen kann der Mittagstisch an vier Tagen gewährleistet werden. Bitte melden Sie sich, wenn Sie diese Aufgabe übernehmen können“, so der Aufruf von Schulstadträtin Julia Engl. Die Gemeindeverwaltung bedankt sich vorab bei alle jenen, die diesen freiwilligen Dienst übernehmen und somit einen wertvollen Beitrag zur Durchführung des Mittagstisches leisten. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225767757-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>