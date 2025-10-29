<p>Der Gemeindeausschuss hat in seiner Sitzung vom 27. Oktober 2025 bedeutende Entscheidungen zur städtebaulichen Entwicklung getroffen. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, das Stadtzentrum durch vielfältige Nutzungen der Gebäude zu beleben und den urbanen Raum zukunftsorientiert zu gestalten.<\/p><p>Im Rahmen der Sitzung wurden zwei Wiedergewinnungspläne im Stadtzentrum beauftragt. Diese sollen dazu beitragen, bestehende Strukturen zu revitalisieren und eine lebendige, funktional durchmischte Nutzung zu fördern. „Mit diesen Beschlüssen setzen wir wichtige Impulse für eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung. Wir wollen Räume schaffen, die lebendig, vielfältig und nachhaltig sind – für alle Generationen und für alle Ortsteile“, betont Stadtrat Hannes Niederkofler.<\/p><p>Parallel dazu wurden mehrere Abänderungen des Bauleitplans in die Wege geleitet. In der Michael-Pacher-Straße wird das Gebäude, in dem das Mehrgenerationenhaus geplant ist, in den Bauleitplan aufgenommen. Die Maßnahme ist ein weiterer Schritt zum generationenübergreifenden Wohnen und zur gemeinschaftlichen Nutzung. Bei der Bauleitplanänderung sollen auch die umliegenden Gebäude berücksichtigt werden, um eine homogene städtebauliche Zone zu schaffen.<br>Im östlichen Teil von Bruneck wird die bisher im Bauleitplan vorgesehene Erweiterungszone auf dem Areal des alten Eisstadions gestrichen. Damit wird die bestehende Gestaltung und Nutzung des Areals auch planungsrechtlich bestätigt. Die Gemeinde bekräftigt in diesem Zusammenhang ihr anhaltendes Interesse an einer gemeinsamen Lösung mit der Fraktionsverwaltung, um eine abgestimmte Entwicklung des Gebiets zu gewährleisten. Ausreichend Wohnbaufläche wird durch den bevorstehenden Übergang der Flächen der ehemaligen Kaserne „Enrico Federico“ an die Gemeinde geschaffen.<br>Auch im Ortszentrum von Reischach wird der Bauleitplan angepasst, um ein kürzlich von der Gemeinde mittels Vertragsurbanistik erworbenes Gebäude urbanistisch richtig einzubinden. Ziel ist die Schaffung einer homogenen Zone, die in einem zweiten Schritt mittels Durchführungsplan konkret gestaltet werden kann.<\/p><p>Bürgermeister Bruno Wolf unterstreicht die Bedeutung dieser Entscheidungen: „Bruneck wächst mit Bedacht. Unser Ziel ist es, bestehende Strukturen zu stärken, neue Potenziale zu nutzen und das Stadtbild im Einklang mit den Bedürfnissen der Bevölkerung weiterzuentwickeln.“ Mit den kürzliche gefassten Beschlüssen setzt die Stadtgemeinde Bruneck einen weiteren Schritt in Richtung einer nachhaltigen, ausgewogenen und lebensnahen Stadtentwicklung, die sowohl die Identität der Stadt wahrt als zeitgemäße Entwicklungen ermöglicht.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225771119-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>