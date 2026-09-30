<p>Am 15. August 2026 wurden die beiden Brunecker Waltraud Erharter Hitthaler und Martin Grohe in der Innsbrucker Hofburg mit der Verdienstmedaille des Landes Tirol ausgezeichnet. Der Gemeindeausschuss hat ihnen am 28. September 2026 im Rahmen eines Umtrunks zu dieser besonderen Ehrung gratuliert. <\/p><p>„Es erfüllt uns mit großer Freude und Stolz, wenn das ehrenamtlichen Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger über die Landesgrenzen hinaus anerkannt wird. Unsere Stadt lebt von Menschen wie Waltraud und Martin, die ohne großes Aufheben mitgestalten, mitdenken, mitarbeiten und dafür über den Tellerrand hinausschauen“, sagte Bürgermeister Bruno Wolf.<\/p><p>Waltraud Erharter Hitthaler war über Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen die gute Seele des Eltern-Kind-Zentrums ELKI Bruneck und leistete wertvolle Aufbau- und Netzwerkarbeit, auch auf internationaler Ebene. <\/p><p>Martin Grohe engagiert sich seit Jahren für gemeinnützige Einrichtungen. Mit seinen technischen Fähigkeiten und seinem großen Geschick steht der ehemalige Inhaber eines Autoelektrikerbetriebes immer dort zur Verfügung, wo Hilfe von Nöten ist, wo etwas repariert, angepasst oder erneuert werden muss. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1564888&mode=T&width=640&height=480&t=1790761568" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Die Verdienstmedaillenträger mit den Mitgliedern des Gemeindeausschusses" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Die Verdienstmedaillenträger mit den Mitgliedern des Gemeindeausschusses: von links Daniel Schönhuber, Stefanie Peintner, Hannes Niederkofler, Antonio Bovenzi, Martin Grohe, Waltraud Erharter Hitthaler, Bruno Wolf, Lukas Neumair, Julia Engl<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225826718-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>