<p>Gegen Ende November sendet die Stadtgemeinde Bruneck den BürgerInnen die Informationsbroschüre GIS 2026 zu, welche die Bestimmungen der Gemeindeimmobiliensteuer und die Berechnung der einzelnen Liegenschaftspositionen schildert. <\/p><p>Mit den Beschlüssen des Gemeinderates Nr. 8\/2023, 5\/2025 und 6\/2025 hat die Gemeinde die GIS-Regelung beschlossen. <br>Dem Informationsschreiben GIS 2026 ist ein Formular F24 beigelegt, auf dem die Beträge angeführt sind, die als Saldo 2026 innerhalb 16. Dezember 2026 geschuldet sind. Die Einzahlung kann bei den Bank- oder Postschaltern oder mittels Homebanking erfolgen.<br>BürgerInnen, von denen keine Steuer geschuldet ist, wird keine Mitteilung zugesandt. Wenden Sie sich bitte an die Dienststelle Steuern und Gebühren, falls eine Steuerschuld vorliegt, aber kein Schreiben bis zum 10. Dezember 2026 eintrifft. <\/p><p>Die Dienststelle Steuern und Gebühren der Stadtgemeinde Bruneck (Rufnummer <a href="tel:+390474545258">+39 0474 545258<\/a> - E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:imu@gemeinde.bruneck.bz.it">imu@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a>) steht für Fragen oder weitere Informationen zur Verfügung.<\/p><p><br><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225834033-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>