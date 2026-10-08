<p>Die Sitzungstermine für die Jahre 2026 und 2027 sind festgelegt. Die Übersicht finden Sie unten.<\/p><p>Wie daraus ersichtlich, finden die Sitzungen der beiden Kommissionen grundsätzlich abwechselnd statt. Nur bei jedem zweiten Sitzungstermin tagen beide Kommissionen gemeinsam. Die jeweiligen Zuständigkeiten sind in Art. 4 <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Verwaltung\/Dokumente\/Gemeindebauordnung" title="Link auf die Gemeindebauordnung">der Gemeindebauordnung<\/a> geregelt.<\/p><p><strong>Möglichkeit zur Vorstellung von Projekten<\/strong><br>Es besteht die Möglichkeit, Projekte in den Sitzungen persönlich durch den\/die zuständigen\/zuständige Techniker\/in vorzustellen und gemeinsam mit den Kommissionsmitgliedern zu besprechen.<br>Dies kann insbesondere bei Projekten in sensiblen Bereichen – beispielsweise in Ensembleschutzbereichen, landwirtschaftlichen Grünflächen oder historischen Ortskernen – sinnvoll sein. Durch eine frühzeitige gemeinsame Besprechung können offene Fragen und mögliche Probleme bereits in der Planungsphase erkannt und gegebenenfalls berücksichtigt werden.<br>Die Kommission empfiehlt daher, diese Möglichkeit bereits im Rahmen der Vorprojektphase zu nutzen. Gerade zu diesem Zeitpunkt kann eine Beratung durch die Kommission am effektivsten in die weitere Planung einfließen.<br>Wenn ein Projekt vorgestellt werden soll, ist neben der Einreichung des Vorprojekts zusätzlich eine E-Mail an das Amt für Gemeindeplanung zu senden. Darin ist ausdrücklich anzugeben, dass das Projekt in der Kommission vorgestellt und besprochen werden soll: <a href="mailto:bauamt@gemeinde.bruneck.bz.it" title=" eine E-Mail schreiben" data-focus-mouse="false">bauamt@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a><\/p><p>Bei Fragen oder für weitere Informationen steht das Amt für Gemeindeplanung gerne zur Verfügung.<\/p><p>Sitzungskalender: <a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/termin.aspx?detailonr=225111063-2414&sprache=1" title="Sitzungen Gemeindekommission für Raum und Landschaft" data-detailonr="225111063">Sitzungen Gemeindekommission für Raum und Landschaft<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225828057-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>