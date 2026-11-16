<p>Am Donnerstagabend, 12. November 2026 fand im NOBIS der Auftaktworkshop zur Erarbeitung eines Strategiepapiers für den Sozialbereich der Stadtgemeinde Bruneck statt. Rund 60 Teilnehmende, darunter viele aus dem Vereins- und Sozialbereich folgten der Einladung des Stadtrates Lukas Neumair sowie der Stadträtinnen Julia Engl und Stefanie Peintner. Die rege Beteiligung machte das große Interesse und die Bereitschaft deutlich, die soziale Zukunft der Gemeinde aktiv mitzugestalten.<\/p><p>Der Beteiligungsprozess wird von der Sozialgenossenschaft Blufink begleitet und läuft bis Mai 2027. Er umfasst verschiedene Bausteine: von Interviews mit Expertinnen und Experten, Interessensvertreterinnen und -vertretern über die Analyse statistischer Daten bis hin zu partizipativen Veranstaltungen mit der Bevölkerung. Ein besonderes Anliegen der Stadträtinnen und des Stadtrates ist es, die Perspektiven und Anliegen junger Menschen gezielt mit einzubeziehen. Dazu wird eine eigene Online-Umfrage für Jugendliche Teil des Prozesses sein. Mit Unterstützung der Schulen und über verschiedene Kommunikationskanäle sollen möglichst viele Jugendliche erreicht und zur Teilnahme motiviert werden. Die Ergebnisse fließen in das Strategiepapier ein und bilden die Grundlage für die Ableitung konkreter Projekte, die zusammen mit Jugendlichen umgesetzt werden sollen. <br>Im Mittelpunkt des Prozesses steht der partizipative Ansatz, der Menschen und Organisationen die Möglichkeit gibt, ihre Erfahrungen, Sichtweisen und Ideen aktiv einzubringen. Ziel ist es, unterschiedliche Perspektiven zusammenzuführen, gemeinsame Zukunftsvisionen zu entwickeln und daraus umsetzbare Maßnahmen für den Sozialbereich in Bruneck zu formulieren. Die redaktionelle Ausarbeitung des Strategiepapiers soll bis Herbst 2027 abgeschlossen sein. Das Papier bildet dann eine wichtige Grundlage für die zukünftige Ausrichtung der Sozialpolitik der Gemeinde.<br><br>Der Auftakt am Donnerstagabend ist jedenfalls gelungen: In einem regen Austausch diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kleingruppen darüber, was im Sozialbereich in Bruneck bereits gut funktioniert und unbedingt beibehalten werden soll, wo es noch Entwicklungspotenzial gibt und welche Angebote oder Maßnahmen künftig ergänzt werden könnten. Die auf farbigen Post-its festgehaltenen Gedanken, Einschätzungen und Ideen fügten sich schließlich zu einem bunten Panoramabild zusammen und lieferten einen ersten Eindruck der Soziallandschaft in Bruneck. <br>Die bestehenden Einrichtungen und Organisationen im Sozialbereich, das starke freiwillige Engagement, das vielfältige Vereinswesen, die gelebte Solidarität und die zahlreichen sozialen und kulturellen Angebote bilden ein wertvolles Fundament für das Zusammenleben. Dies gilt es langfristig zu sichern, sichtbar zu machen und weiter zu stärken. Ebenso sollen Begegnungsorte, generationenübergreifende Angebote sowie Offenheit und Teilhabe für alle Bevölkerungsgruppen weiterhin einen zentralen Stellenwert einnehmen. Gleichzeitig zeigen sich Herausforderungen bei leistbarem Wohnraum, bedarfsgerechten Betreuungsangeboten und attraktiven Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten, insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene sowie Maßnahmen für ein aktives Altern. Ausbaufähig sind zudem die Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Vereinen, sozialen Einrichtungen und Gemeinde sowie die gezielte Einbindung von Jugendlichen, älteren Menschen und benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Weitere Entwicklungspotenziale liegen in der Bekämpfung von Einsamkeit und versteckter Armut, in der Verbesserung der Barrierefreiheit und Mobilität sowie in einer stärkeren Willkommens- und Integrationskultur.<\/p><p>Die Stadträtinnen und der Stadtrat nahmen die vielen Rückmeldungen bereits während der Veranstaltung genau unter die Lupe. Sie freuten sich über den gelungenen und gut besuchten Auftakt und die engagierte Mitarbeit der Teilnehmenden. Sie sehen darin einen vielversprechenden ersten Schritt auf dem Weg zu einer gemeinsamen sozialen Strategie, die von den Menschen für die Menschen in Bruneck entwickelt wird.<br>Der Beteiligungsprozess steht allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen und wird in den kommenden Monaten fortgesetzt. Weitere Workshops sind für Jänner und April geplant. Informationen zu den Terminen und Möglichkeiten zur Teilnahme werden auf der Homepage der Stadtgemeinde Bruneck veröffentlicht.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225833932-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>