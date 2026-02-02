<p>Kürzlich besichtigten einige Mitglieder des Gemeindeausschusses und des Führungsteams der Stadtgemeinde Bruneck die Fernwärmeanlagen in Luns und machten sich ein Bild über die neue Heizanlage, mit der eine größere Unabhängigkeit in der Energieversorgung erreicht wird. <\/p><p>Die Stadtwerke Bruneck, ein Sonderbetrieb der Stadtgemeinde, versorgen über 3.000 Haushalte und Betriebe mit umweltfreundlicher Fernwärme. Der Generaldirektor der Stadtwerke, Gustav Mischi, erläuterte den TeilnehmerInnen an der Besichtigung die technischen Details der bestehenden und der neuen Anlage. Mit der neuen Anlage könne der Anteil der Versorgung mit Biomasse von den derzeitigen 80 % nochmals wesentlich erhöht werden, informierte Mischi. <\/p><p>Bürgermeister Bruno Wolf zeigte sich beeindruckt. „Die Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger und Betriebe mit regenerativen Energieträgern ist ein zentraler Pfeiler der Klimagemeinde Bruneck. Die Besichtigung der Anlage hat uns vor Augen geführt, wie fortschrittlich die Stadtwerke arbeiten, sowohl in Bezug auf die Technik als auch in der Mitarbeiterführung. Dies macht sie zu einem Vorzeigebetrieb“, betonte der Bürgermeister. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225783634-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>