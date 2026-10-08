<p>Am Samstag, 10. Oktober 2026 wird der Welttag der psychischen Gesundheit begangen, der von der World Federation for Mental Health gefördert wird. <\/p><p>Der Tag steht dieses Jahr unter dem Motto: „Gelebte Erfahrungen hören: echte Stimmen, echter Wandel“.<br>Dazu werden am 10. Oktober öffentliche Gebäude, Denkmäler und symbolträchtige Orte in italienischen Städten grün beleuchtet, in Bruneck ist es das Schloss, und bilden symbolisch eine Lichterkette durch Italien - ein sichtbares Zeichen für die Förderung psychischer Gesundheit und für einen respektvollen Umgang mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225828088-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>