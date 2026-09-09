<p>Die Gemeinden Bruneck, Gais, Olang, Percha, Pfalzen, Rasen-Antholz und St. Lorenzen setzen ihre gemeindeübergreifende Zusammenarbeit zum Thema Luftqualität fort. Im Herbst 2026 stehen die Sensibilisierung für klimafreundliche Mobilität und die Vermeidung unnötiger Emissionen im Mittelpunkt.<\/p><p>Die Maßnahmen zur Sensibilisierung für Luftqualität und Vermeidung unnötiger Motorabgase sind im Februar 2026 im Brunecker Gemeinderat beschlossen und bei einem Treffen mit den umliegenden Gemeinden im Mai 2026 weiterentwickelt worden. <br>Der erste konkrete Schwerpunkt ist nun die Aktion „Klimaschritte“. Ab Montag, 14. September, sammeln die Grundschulkinder eine Woche lang Punkte für umweltfreundlich zurückgelegte Schulwege. Wer zu Fuß, mit dem Rad, Roller oder öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule kommt, darf täglich Punkte auf dem Klassenposter ausmalen. Bei einem längeren Schulweg genügt es, die letzten 500 Meter zu Fuß zurückzulegen. Ziel der Aktion ist neben dem Beitrag zum Klimaschutz auch die Förderung des sicheren Verkehrsverhaltens, der Orientierung und Selbstständigkeit der Grundschulkinder.<br>„Umweltthemen und Luftqualität machen nicht an Gemeindegrenzen Halt. Deshalb braucht es gemeinsame Antworten und Maßnahmen. Wir möchten für das Thema Bewusstsein schaffen und zeigen, dass jede und jeder im Alltag einen Beitrag leisten kann“, so Umweltstadträtin Stefanie Peintner.<br>Am Samstag, 19. September, werden die teilnehmenden Schulklassen im Rahmen der Radlnacht und des Kinderfestes in Bruneck für ihren Einsatz prämiert.<\/p><p><a href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/de\/Neuigkeiten\/Pressemitteilungen\/Klimamonat_2026_Fokus_auf_Luft_Licht_und_Lebensqualitaet" title="Link zur Pressemitteilung Klimamonat">Die Klimaschritte sind eine Aktion des Klimamonats der Stadtgemeinde Bruneck.<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225823226-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>