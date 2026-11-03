<p>Wir suchen Personen, die nach Schneefällen Straßenübergänge, Bushaltestellen, und Wege freischaufeln, um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten und den Winterdienst der Gemeinde unterstützen.<\/p><p>Die Arbeit wird vom Stadtbauhof koordiniert und sollte idealerweise frühmorgens durchgeführt werden. Für die Tätigkeit ist eine Vergütung von 18,00 Euro brutto pro Stunde vorgesehen.<\/p><p>Falls Sie sich vorstellen können, im Winter 2026\/2027 den Stadtbauhof im Rahmen einer gelegentlichen freiberuflichen Mitarbeit zu unterstützen, freuen wir uns über Ihr Interesse.<\/p><p>Bitte kontaktieren Sie innerhalb 18. November den Stadtbauhof unter <a href="tel:+390474573100">+39 0474 573100<\/a>, E-Mail: <a data-fr-linked="true" href="mailto:bauerhaltung@gemeinde.bruneck.bz.it">bauerhaltung@gemeinde.bruneck.bz.it<\/a>. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zum Winterdienst.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225832302-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>