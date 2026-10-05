<p>Vom 11. bis zum 18. Oktober 2026 bietet der Recyclinghof wieder die Häckselaktion für Gartenabfälle an. Die zweite Aktion findet vom 7. bis zum 15. November statt. <\/p><p>Sie können Ihre Gartenabfälle, Baum- und Strauchschnitt, Laub und Blumenreste zu den untenstehenden Sammelstellen bringen, wo sie von den Mitarbeitern des Recyclinghofes eingesammelt werden. <\/p><p><strong>Dies die Sammelstellen:<\/strong><\/p><ul><li><strong>Bruneck: <\/strong>Goethestraße (Parkplatz), Peter-Anich-Siedlung (Nähe Wertstoffinsel), Josef-Ferrari-Straße (Nähe Wertstoffinsel), Tennisweg (bei der Citybushaltestelle vor der Tennishalle), Alpinistraße\/Paternsteig (Parkplatz)<\/li><li><strong>Aufhofen:<\/strong> Nähe Feuerwehrhalle<\/li><li><strong>Dietenheim:<\/strong> gegenüber der Feuerwehrhalle und in der Dietenheimer Straße (Nähe Wertstoffinsel)<\/li><li><strong>Reischach: <\/strong>Am Anger\/Schützenstraße, Harrasserstraße<\/li><li><strong>St. Georgen:<\/strong> Nähe Vereinshaus, Kreuzung Ahrntaler Straße (Parkplatz bei Bar Zinta Richtung Ahr), Kehlburgweg (Wertstoffinsel)<\/li><li><strong>Stegen:<\/strong> Parkplatz gegenüber der Feuerwehrhalle, Marco-Polo-Straße (Nähe Spielplatz)<\/li><\/ul><p>Weitere Informationen erteilen die Mitarbeiter des Recyclinghofes unter <a href="tel:+390474555629">+39 0474 555629<\/a>.<\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225827311-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>