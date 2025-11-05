<p>Bitte Sträucher, Hecken und Bäume entlang öffentlicher Wege zurückschneiden!<\/p><p>Die Gemeindeverwaltung erinnert alle Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer daran, ihre Sträucher, Hecken und Bäume, die in Gehwege, Radwege oder Straßen hineinragen, jetzt im Herbst zurückzuschneiden.<\/p><p>Damit sorgen Sie für:<\/p><p>•Sicherheit und gute Sicht im Straßenverkehr<br>•freie Geh- und Radwege für alle VerkehrsteilnehmerInnen<br>•leichtere Reinigung und Instandhaltung der Flächen durch die Mitarbeiter des Stadtbauhofes<br>•reibungslose Schneeräumung ohne Behinderung durch überhängende Äste<br>•Schutz der Gemeindefahrzeuge vor Schäden<\/p><p>Wer rechtzeitig zurückschneidet, trägt zu Sicherheit, Ordnung und zu einem gepflegten Ortsbild bei. Auch Haftungsrisiken werden vermieden, denn kommt es durch herabhängende Äste zu Schäden oder Verletzungen, können die Eigentümerinnen und Eigentümer der Grundstücke haftbar gemacht werden.<\/p><p>Die Gemeindeverwaltung dankt für Ihre Mithilfe!<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225772425-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>