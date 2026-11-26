<p>In die ehemaligen Höfe Kanins und Raderbauer in St. Georgen sind die ersten Bewohnerinnen und Bewohner eingezogen. Begrüßt wurden sie am Montag, 23. November 2026 von Bürgermeister Bruno Wolf, Stadtrat Lukas Neumair, dem Präsidenten der Fraktionsverwaltung, Klaus Graber, dem Direktor des Wohn- und Pflegheimes, Werner Müller und dessen Mitarbeiterinnen.<\/p><p>Die gelungene Umgestaltung der beiden Höfe wurde bereits bei der Eröffnung im Oktober gebührend gefeiert. Mit dem Einzug der ersten Bewohnerinnen und Bewohner nimmt das Vorzeigeprojekt nun konkrete Formen an. <br>„Man sagt zwar, einen alten Baum verpflanzt man nicht so leicht“, sagte Bürgermeister Bruno Wolf bezogen auf die Tatsache, dass ältere Menschen sich oft schwer vom gewohnten Umfeld trennen, „aber gerade im Alter ist Gemeinschaft immens wichtig. Sich unterhalten, austauschen, Karten spielen und auch Hilfe bekommen, wann und wo sie nötig ist, das alles bietet das Wohnen im Kanins.Raderbauer“, so der Bürgermeister. Bestätigt wurde seine Aussage von der ersten Bewohnerin des Kanins.Raderbauer, die sich dort schon „richtig glücklich“ fühlt. <br>Den Präsidenten der Fraktionsverwaltung, Klaus Graber freut es für die gesamte Dorfbevölkerung, dass in die zwei Höfe, die Jahrzehnte leer standen, nun wieder Leben einkehrt. Gemäß dem Konzept sind sie nämlich nicht ausschließlich Wohnstätte, sondern auch Anlaufstelle für Dienstleistungen und offener Treffpunkt mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten. Für den Bereich des begleiteten und betreuten Wohnens kann die Stadtgemeinde auf die professionelle Führung durch Mitarbeiterinnen des Wohn- und Pflegeheimes zählen. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1574253&mode=T&width=640&height=480&t=1795695550" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Begrüßung der ersten BewohnerInnen im Kanins.Raderbauer" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">vorne: die ersten BewohnerInnen des Kanins.Raderbauer; hinten von links: die Mitarbeiterinnen des Wohn- und Pflegeheimes, Bürgermeister Bruno Wolf, Direktor Werner Müller, Stadtrat Lukas Neumair, Fraktionspräsident Klaus Graber <\/span><\/span><\/span><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225835441-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>