<p>Am Mittwoch, 1. Juli 2026 hat Generalsekretär Paul Bergmeister die Sommerpraktikantinnen und -praktikanten begrüßt, die für zwei Monate in den verschiedenen Bereichen der Gemeindeverwaltung mitarbeiten.<\/p><p>Die Praktikantinnen und Praktikanten werden in folgenden Bereichen der Stadtverwaltung arbeiten: <br>Stadtbauhof: Tobias Kammerer, Stadtgärtnerei: Simon Salzburger, Recyclinghof: Raphael Termignoni, Öffentliche Arbeiten: Julia Kubicka, Stadtbibliothek: Luis Mairamtinkhof und Emma Schwemberger, Ortspolizei: Valentina Mattuzzi und Lea Marie Oberfrank, Bevölkerungsdienst: Nora Obojes. <\/p><p>Die Stadtverwaltung freut sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Praktikantinnen und Praktikanten.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225810673-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>