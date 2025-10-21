<p>Am gestrigen Montag, 20. Oktober feierte Anna Pramstaller Klammer ihren 100. Geburtstag. <\/p><p>Bürgermeister Bruno Wolf überbrachte der Jubilarin die Glückwünsche der Stadtverwaltung. <\/p><p>Wir gratulieren recht herzlich!<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width34"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1516817&mode=T&width=640&height=480&t=1761036036" class="fr-fil fr-dib width34" alt="Die Jubilarin mit Familie, dem Team des Wohn- und Pflegeheims Bruneck und dem Bürgermeister" title="" data-lightbox="true"><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225770026-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>