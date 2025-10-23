<p>Das TAP sucht historische Photographien aus Bruneck und Umgebung sowie das Pustertal und seine Seitentäler betreffend (auch aus dem übrigen Südtirol sowie Nord- und Osttirol) – von Alltag und Freizeit bis Politik, Wirtschaft, Religion, Vereinsleben etc.<\/p><p>Aus den (kurzfristig) überlassenen Fotos wird ausgewählt, jene als Kulturschatz eingestuften Lichtbilder werden kostenfrei gescannt und dann die Originale mit den Scans an die Besitzerin\/den Besitzer zurückgegeben. Das TAP wünscht einzig auch die Nutzung der erstellten Digitalisate.<\/p><p>Archivleiter Dr. Martin Kofler steht gerne zur Verfügung (+ 43 6643568535).<\/p><p><strong>Nächster Abgabetermin: Dienstag, 28.10.2025, 10.00-12.30 Uhr, Rathaus Bruneck, Sitzungsraum 1. Stock links<\/strong><\/p><p><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1517180&mode=T&width=640&height=480&t=1761228600" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Bruneck von Osten, um 1900"><\/p><p>Bruneck von Osten, um 1900<br>Fotograf: Unbekannt – Sammlung TAP<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225770365-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>