<p>Das TAP Tirol Archiv Photographie sucht historische Photographien aus Bruneck und Umgebung sowie das Pustertal und seine Seitentäler betreffend (auch aus dem übrigen Südtirol sowie Nord- und Osttirol) – von Alltag und Freizeit bis Politik, Wirtschaft, Religion, Vereinsleben etc.<\/p><p>Die Fotos können am Dienstag, 25. November 2025 von 10:00 bis 12:30 Uhr im Sitzungssaal im ersten Stock links des Brunecker Rathauses bei Archivleiter Martin Kofler abgegeben werden. <\/p><p>Aus den kurzfristig überlassenen Fotos wird ausgewählt; jene als Kulturschatz eingestuften Lichtbilder werden kostenfrei gescannt und dann die Originale mit den Scans an die Besitzerin\/den Besitzer zurückgegeben. Das TAP wünscht einzig auch die Nutzung der erstellten Digitalisate.<\/p><p>Für Informationen steht Archivleiter Kofler gerne zur Verfügung <a href="tel:+436643568535">+43 664 3568535<\/a>.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225774834-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>