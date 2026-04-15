<p>Vom 20. April bis zum 16. Juni 2026 kann die neue Vorteilskarte hoi!CARD erworben werden.<\/p><p>Die Vorteilskarte gewährt der Bevölkerung der Gemeinden Bruneck, St. Lorenzen, Pfalzen, Gais und Percha Zutritt zu Sport-, Freizeit- und Kultureinrichtungen zu besonders günstigen Bedingungen. Sie ist eine gemeinsame Initiative des Tourismusvereins, des Mobilitätskonsortium und der fünf Gemeinden.<\/p><p>„Die Vorteilskarte wird mit Tourismusgeldern teilfinanziert. Dies geschieht ganz bewusst, denn der einheimischen Bevölkerung, die nicht direkt vom Tourismus profitiert, aber dessen Auswirkungen nicht immer positiv erlebt, soll etwas zurückgegeben werden“, erklärt Bürgermeister Bruno Wolf. Er freut sich über die gute Zusammenarbeit mit allen, die einen aktiven Part bei der Vorteilskarte spielen und ist zuversichtlich, dass die hoi!CARD von der Bevölkerung gut angenommen wird.<\/p><p>Die hoi!CARD kann ab 20. April <a href="https:\/\/www.hoicard.com\/">online<\/a> sowie im Tourismusverein Bruneck, Rathausplatz 7, erworben werden und zwar von Montag bis Samstag von 09:30 bis 12:30 Uhr, sowie dienstags zusätzlich von 15:00 bis 18:00 Uhr.<\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1539611&mode=T&width=640&height=480&t=1776250579" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Bürgermeister Bruno Wolf mit Alfred Valentin, Präsident der BRUNECK AKTIV GmbH" title=""><span class="fr-inner">Bürgermeister Bruno Wolf mit Alfred Valentin, Präsident der BRUNECK AKTIV GmbH, die Partnerbetrieb der hoi!CARD ist<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225795772-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>