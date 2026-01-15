<p>Bei der Bürgerversammlung am Freitag, 9. Jänner 2026 im Haus am Anger in Reischach, übrigens die zweite Veranstaltung nach der Sanierung des Vereinshauses, wurden sowohl die Projekte erläutert, die im Dorf Reischach anstehen als auch der Bogen zur EU gespannt.<\/p><p>Zu letzterem Thema referierten Herbert Dorfmann, Abgeordneter im Europäischen Parlament, sowie Landesrätin Magdalena Amhof in ihrer Eigenschaft als EU-Beauftragte des Landes. Dabei wurde deutlich, dass die EU oft viel näher ist als gemeinhin angenommen, denken wir nur an die europäischen Fördermittel, in deren Genuss letzthin auch Reischach für die energetische Sanierung des „Haus am Anger“ gekommen ist.<\/p><p>Was derzeit in aller Munde ist, war auch Thema bei der Bürgerversammlung, nämlich leistbares Wohnen und entsprechend auch die Perspektiven für den geförderten Wohnbau in Reischach, über die Bürgermeister Bruno Wolf informierte. Der Bürgermeister ging weiters auf die Radmobilität ein, sprich die geplante Verbindung zwischen der Zone Sandgrube und der Dorfmitte sowie die übergemeindliche Verbindung von Reischach nach Stefansdorf.<br>Über die Maßnahmen im Haus am Anger berichtete Stadtrat Daniel Schönhuber, nach deren Abschluss das Vereinshaus nun wieder für die rege Tätigkeit der Reischacher Vereine genutzt werden kann. <br>Konkrete Lösungen für den Verkehr bzw. das Parkplatzproblem in der Sportzone zeigte Gemeinderat Rudi Rastner auf.<br>Auch ein Rückblick auf die Projekte und Maßnahmen, die in letzter Zeit im Dorf Reischach und darüber hinaus umgesetzt wurden, war Teil der Informationsveranstaltung. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225781486-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>