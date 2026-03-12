<p>Am Montag, 16. März beginnen die Instandhaltungsarbeiten an der Waldebrücke in der Josef-Seeber-Straße. Sie dauern voraussichtlich bis zum 5. Mai 2026. <\/p><p>Eine Fahrspur und der Gehsteig auf der Brücke werden gesperrt. Es besteht ein Einfahrtsverbot von der Herzog-Sigmund-Straße\/Groß-Gerau-Promenade in Richtung Andreas-Hofer-Straße. Die Arbeiten betreffen nur die eigentliche Waldebrücke und nicht die parallel verlaufende Fuß- und Radbrücke. <\/p><p>Der Citybus der Linie 420.3 in Fahrtrichtung Stegen fährt für die Dauer der Arbeiten nicht über den Graben und die Herzog-Sigmund-Straße, sondern über die Andreas-Hofer-Straße. Somit fallen die Haltestelle am Graben bei der Sparkasse (Bezeichnung: Herzog-Sigmund-Straße) und die Haltestelle in der Herzog-Sigmund-Straße (Bezeichnung: Altes Rathaus) aus.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225789507-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>