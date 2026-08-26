<p>Die Grabungsarbeiten der Stadtwerke Bruneck in der Johann-Kerer-Straße gehen weiter. Deshalb bleibt die Sperre der Johann-Kerer-Straße bis Freitag 4. September 2026 aufrecht.<\/p><p>Die Citybus Linie 420.3 fährt in diesem Zeitraum weiterhin nicht über die Josef-Bachlechner-Straße, die Johann-Kerer-Straße und die Dantestraße, sondern biegt von Außerragen nach rechts zum Josefsheim und Richtung Tuchfabrik Moessmer ab. Die provisorische Haltestelle beim Josefsheim wird weiterhin bedient.<br>Die Haltestellen der Linie 420.3 in der Josef-Bachlechner-Straße, der Johann-Kerer-Straße und der Dantestraße werden nicht bedient.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225819462-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>