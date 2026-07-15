<p>Die Stadtwerke Bruneck führen Grabungsarbeiten in der Johann-Kerer-Straße durch. Deshalb ist sie im Bereich der Kreuzung mit der Josef-Bachlechner-Straße vom 20. Juli bis zum 7. August 2026 gesperrt.<\/p><p>Die Citybus Linie 420.3 fährt in diesem Zeitraum nicht über die Josef-Bachlechner-Straße, die Johann-Kerer-Straße und die Dantestraße, sondern biegt von Außerragen nach rechts zum Josefsheim und Richtung Tuchfabrik Moessmer ab. Beim Josefsheim wird eine provisorische Haltestelle errichtet. <br>Die Haltestellen der Linie 420.3 in der Josef-Bachlechner-Straße, der Johann-Kerer-Straße und der Dantestraße werden in diesem Zeitraum nicht bedient.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225812847-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>