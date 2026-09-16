<p>Über 400 Jugendliche aus der gesamten Region Trentino-Südtirol trafen sich am Sonntag, 13. September 2026 in Bruneck und Reischach zum „Raduno CAI giovani“, der von der Sektion CAI Bruneck für die jungen Mitglieder des CAI (Club Alpino Italiano) Alto Adige und der SAT (Società Alpinisti Tridentini) organisiert wurde. <\/p><p>Bei strahlendem Wetter wanderten sie von Stegen über das Stadtgebiet und den Sternwaldile-Weg nach Reischach. Auf dem Weg konnten sie an einigen Themenstationen ihr geschichtliches und naturwissenschaftliches Wissen vertiefen. In Reischach erwarteten die teilnehmenden Jugendlichen das traditionelle „CAI-Essen“ mit Polenta und Salsicce, das vom Brunecker CAI-Ausschuss zubereitet wurde, Spiele zur Förderung des Teamgeists und ein Erinnerungsgeschenk.<\/p><p>Bürgermeister Bruno Wolf, Vizebürgermeister Antonio Bovenzi, Vorstandsmitglieder des CAI und zahlreiche Gäste nahmen an der Veranstaltung teil und freuten sich sichtlich über den großen Zuspruch. Für Bürgermeister Bruno Wolf waren die zahlreichen jungen Menschen jedenfalls der Beweis dafür, dass unter den Jugendlichen die Begeisterung für die Natur, die Bergwelt und das Aktivsein in der Gruppe nach wie vor einen hohen Stellenwert genießen. <\/p><p><span class="fr-img-caption fr-fil fr-dib width66"><span class="fr-img-wrap"><img src="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/getImage.ashx?fileid=1562810&mode=T&width=640&height=480&t=1789564297" class="fr-fil fr-dib width66" alt="Raduno CAI in Reischach" title="" data-lightbox="true"><span class="fr-inner">Die Gäste zeigten sich erfreut über den großen Erfolg der Veranstaltung<\/span><\/span><\/span><\/p><p><br><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225824200-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>