<p>Wie berichtet, wird die Kehrerbrücke in Stegen wegen ihres schlechten Zustandes und aus Gründen des Hochwasserschutzes für das Dorf Stegen nicht mehr saniert, sondern erneuert. An den Brückenköpfen sind Reliefs angebracht, die das Ruten- bzw. Liktorenbündel und die Datierung „X“ nach der faschistischen Jahreszählung darstellen.<\/p><p>Die Reliefs werden während der Bauzeit zwischengelagert. Bereits in der Vergangenheit waren die Symbole der faschistischen Ära Diskussionsgegenstand im Gemeinderat und deren Entfernung wurde mit Beschlussanträgen gefordert, die allerdings keine Mehrheit fanden. 2015 sprach das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler des Landes die Empfehlung aus, die Reliefs zu erhalten.<br>Bürgermeister Bruno Wolf sagt, dass es nicht um eine ethnische Frage gehe, sondern um die sachliche geschichtliche Einordnung der Symbolik: „Die Reliefs sollten als Geschichtszeugnisse erhalten bleiben, gerade weil sie uns an eine leidvolle Zeit erinnern, aus der wir für die Zukunft lernen können. Sie sind Mahnung vor diktatorischen Tendenzen, welche die demokratischen Grundprinzipien gefährden“, betont der Bürgermeister, „in welcher Form die Symbole erhalten bleiben, werden Expertinnen und Experten prüfen.“ <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225786516-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>