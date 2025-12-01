<p>Der Tourismusverein Bruneck Kronplatz Tourismus hat das „Bruneck Rätsel“ ausgearbeitet, eine spannende Quizreise durch die Geschichte der Stadt für junge Menschen von 8 bis 14 Jahren.<\/p><p>Die Antworten auf 13 Fragen zu Brunecks Geschichte und Besonderheiten ergeben ein Lösungswort. Stadträtin Julia Engl und das Team des Tourismusvereins laden interessierte junge Menschen, Schulklassen und Gruppen ein, den Rätselbogen im Tourismusverein abzuholen. Mit dem richtigen Lösungswort kann er dort wieder abgegeben werden, wo eine kleine Überraschung auf die Teilnehmenden wartet. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225776180-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>