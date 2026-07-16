<p>Was möchte hier und jetzt lebendig werden? Mit dieser Frage lädt die Architektin und Künstlerin Kerstin Linter zu ihrer Ausstellung „Dem Lebendigen Raum geben“ ein, die bis zum 3. September 2026 im Brunecker Rathaus zu sehen ist.<\/p><p>Linters Bilder sind über viele Jahre im intuitiven Ausdrucksmalen entstanden, nicht mit dem Ziel, Kunst im klassischen Sinne zu schaffen, sondern aus dem Bedürfnis heraus, dem Ausdruck zu verleihen, was sich zeigen wollte – lange bevor Worte dafür da waren.<br>Die Ausstellung ist bewusst als Weg gestaltet. Vom ersten Innehalten über Transformation, Ausdruck und Gestalt bis hin zu Ausstrahlung und Entfaltung erleben Besucherinnen und Besucher verschiedene Facetten eines lebendigen Weges. Begleitende Texte laden dazu ein, nicht nur die Bilder zu betrachten, sondern sich selbst berühren zu lassen und der eigenen Lebendigkeit zu begegnen.<br>Kerstin Linter beschäftigt die Frage, welche Bedingungen das Lebendige braucht, um wachsen und seine ganz eigene Form finden zu können. Sie verbindet Natur, Kreativität und Architektur zu Erfahrungsräumen, in denen Menschen ihrer eigenen Natur begegnen und dem Ausdruck verleihen können, was in ihnen gelebt werden möchte.<br>Die Besucherinnen und Besucher erwartet kein klassischer Ausstellungsrundgang, sondern eine Einladung zum Innehalten, Wahrnehmen und Entdecken und vielleicht auch dazu, der eigenen Lebendigkeit zu begegnen.<br><br>Die Ausstellung kann von Montag bis Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr besichtigt werden. <\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225813769-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>