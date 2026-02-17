<p>Im Februar 2026 hat der Gemeindeausschuss die Aufträge für die Baumeister- und Zusatzarbeiten, die Elektroanlage sowie die Heizung-, Lüftung-. Sanitäranlage für den Umbau und die Erweiterung des Kindergartens Stegen erteilt. <\/p><p>Das derzeitige Kindergartengebäude wurde in den 1990er Jahren errichtet. Von besonderer Dringlichkeit ist nun die energetische Sanierung des Gebäudes, aber auch die räumliche Umgestaltung laut den aktuellen pädagogischen Richtlinien und Anforderungen ist notwendig. <br>„Teil der Arbeiten ist auch die Errichtung einer Kleinkindertagesstätte. Damit nähern wir uns unserem Ziel, in allen Fraktionen eine Betreuungseinrichtung für Kleinkinder anbieten zu können, als Beitrag zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zur Gewährleistung der Kontinuität der Betreuung im Kleinkind- und Vorschulalter“, betont Bürgermeister Bruno Wolf.<br>In den letzten Jahren haben bis zu 60 Kinder den Kindergarten in Stegen besucht. Durch die Erweiterung erhält der Kindergarten drei vollwertige Gruppenräume mit den entsprechenden Nebenräumen. Im Untergeschoss werden wiederum Räumlichkeiten für Vereine aus Stegen geschaffen. Der Kindergarten bildet zusammen mit der angebauten Turnhalle und der Grundschule einen zentralen Bezugspunkt für die Bevölkerung des Dorfes. Der Freibereich des Kindergartens Richtung Kirche bleibt erhalten. Die Freifläche der neuen Kindertagessstätte, die einen eigenen Eingang erhält, befindet sich im Süden des Gebäudes. <\/p><p>Während der Arbeiten, die im Frühjahr beginnen, wird der Kindergartenbetrieb in Ausweichräumlichkeiten gewährleistet. Ab 8. April 2026 werden die Kinder in der Ausweichstruktur untergebracht sein. <\/p>