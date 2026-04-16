<p>Ein kleines Loch im Lieblingspulli? Knopf abgerissen? Oft lässt sich das mit wenigen Handgriffen beheben. Du weißt nicht wie? Dann komm am Donnerstag, 23. April 2026 bei der Stadtbibliothek in Bruneck vorbei! <\/p><p>Von 14:00 bis 17:00 Uhr findet dort die Auftaktveranstaltung zur Aktion „I richtmos mit Nadel und Faden“ statt. Bring deine kaputten oder zu eng oder zu weit gewordenen Kleidungsstücke vorbei und lerne, wie du sie selbst reparieren kannst – gemeinsam mit Nähprofis stopfen und kürzen wir! Aus Alt mach Neu! Aus Lang mach Kurz! <\/p><p>Das Rahmenprogramm kann sich sehen lassen: Es gibt eine Fashion Ausstellung mit Quiz, organisiert von der OEW, und Poetry Slammerin Lena Simonetti sagt, was Sache ist in Sachen Wegwerfmode. Für musikalische Unterhaltung sorgen Isa & Pauli und wer möchte, kann es sich mit einer Tasse Kaffee vom Weltladen Bruneck im „Outdoor – Wohnzimmer“ gemütlich machen. Gerne darf auch Strick- oder Häkelzeug mitgebracht werden. Das Team der Stadtbibliothek sorgt mit einem Büchertisch für Inspiration für all jene, die etwas Neues beginnen möchten. Wolle, Strick- und Häkelnadeln zum Ausprobieren stehen bereit.<\/p><p>Wer nichts zum Reparieren hat, kann gerne Kleidung (sauber und intakt) beim „Mini-Kleidertauschevent“ abgeben oder mitnehmen.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225794734-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>