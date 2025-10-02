<p>Unter dem Motto „Lokal handeln, gemeinsam wirken“ findet am Montag 6. Oktober um 20:00 Uhr im Veranstaltungszentrum NOBIS Bruneck eine Veranstaltung zum Klimaplan Südtirol 2040 statt. <\/p><p>Peter Brunner, Landesrat für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport, stellt die wichtigsten Strategien und Maßnahmen des Landesklimaplans vor, mit denen Südtirol seine ambitionierten Klimaziele erreichen will und erläutert deren bisherigen Umsetzungsstand. <br>Der Energymanager der Stadtgemeinde Meran, Oliver Irsara, wird näher auf das Energiemonitoring-Tool von Meran eingehen. Des Weiteren berichtet Sonja Plank, Bürgermeisterin der Gemeinde Hafling über lokalpolitische Ambitionen.<br>Bei der anschließenden Diskussionsrunde wird es die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und Anliegen direkt an die Expertinnen und Experten und den Landesrat zu richten.<\/p><p>Organisiert wird die Veranstaltung vom Land Südtirol (Ressort Umwelt-, Natur- und Klimaschutz, Energie, Raumentwicklung und Sport) und der Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Bruneck. <\/p><p>Das detaillierte Programm: <a data-fr-linked="true" href="https:\/\/www.klimaland.bz\/wp-content\/uploads\/Programm_Programma.pdf ">https:\/\/www.klimaland.bz\/wp-content\/uploads\/Programm_Programma.pdf&nbsp<\/a><\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225767316-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>