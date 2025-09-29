<p>Flucht und Klimakrise hängen eng miteinander zusammen. Am Freitag 3. Oktober 2025 findet um 18:30 Uhr in der Stadtbibliothek Bruneck eine Podiumsdiskussion zum Thema Klimagerechtigkeit und Flucht statt. Organisiert wird die Veranstaltung von der OEW (Organisation für Eine solidarische Welt) gemeinsam mit der KlimaGemeinde Bruneck.<\/p><p>Der Abend wird eröffnet vom syrisch-deutschen Aktivisten und Pressesprecher von Fridays for Future Deutschland, Ibrahim „Ibo“ Mohamed. Er spricht in seinem Impulsvortrag über Klimagerechtigkeit: „Flucht und Klima gehören zusammen und werden mit der Erderwärmung zunehmen.“ Anschließend diskutiert er mit Francesca Rosignoli (EURAC-Expertin für Umweltgerechtigkeit), Matthias Baur (Jurist bei der Caritas Flüchtlingsberatung) über die Verbindungen von Klima und Flucht sowie lokale und globale Handlungsmöglichkeiten. Moderiert wird die Veranstaltung von Evi Keifl.<\/p><p>Die Veranstaltung ist Teil des Klimamonats Bruneck und der OEW-Kampagne „Isch’s gleich? È uguale?“, die Klimagerechtigkeit in Südtirols Gemeinden sichtbar macht. Gemeinsam mit AktivistInnen und BürgerInnen aus Südtirol diskutieren die Referenten und die Referentin über Wege zu mehr Klimagerechtigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225766685-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>