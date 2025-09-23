<p>Am Samstag, 27. September 2025, dreht sich in Bruneck von 09:00 bis 13:00 Uhr alles ums Fahrrad. Auf dem Rathausplatz wartet ein tolles Programm.<\/p><p>Die Ortspolizei bietet allen Kindern die Möglichkeit auf einem Parcours die Hindernisse im Straßenverkehr kennenzulernen. Am Stand der Sozialgenossenschaft Novum2 werden kleinere Reparaturen am Fahrrad durchgeführt. Außerdem gibt es beim Infopoint Tipps aus erster Hand zum Thema Lastenfahrräder. <\/p><p>Der Graben ist während der Veranstaltung für den motorisierten Individualverkehr gesperrt und für Radfahrende und FußgängerInnen reserviert.<\/p><br><br><a target="_blank" href="https:\/\/www.gemeinde.bruneck.bz.it\/system\/web\/news.aspx?menuonr=225051958&detailonr=225762861-2414">zum Artikel der Gemeinde<\/a>